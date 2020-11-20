Серебряный призер молодежного ЧМ по хоккею Соколов подписал контракт с "Оттавой"

ТАСС, 20 ноября. Российский нападающий Егор Соколов подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

20-летний хоккеист подписал контракт сроком на три сезона. До этого он представлял клуб Главной юниорской хоккейной лиги Квебека "Кейп-Бретон". В 52 матчах регулярного чемпионата он набрал 92 (46 голов + 46 голевых передач) очка.

"Для меня большая честь подписать первый профессиональный контракт с клубом НХЛ. Спасибо "Кейп-Бретону" за последние три сезона, также спасибо моей семье, друзьям и тренерам, которые помогли мне добиться своей цели", - написал хоккеист.

Соколов в составе сборной России стал серебряным призером молодежного чемпионата мира - 2020. На драфте НХЛ 2020 года он был выбран "Оттавой" под общим 61-м номером.