"Зенит" в гостях обыграл "Альбу" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 20 ноября. Российский баскетбольный клуб "Зенит" победил германскую "Альбу" в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 73:66.

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Самым результативным игроком матча стал форвард "Зенита" Уилл Томас, набравший 17 очков. В составе "Альбы" дабл-дабл (15 очков + 10 подборов) сделал центровой Бен Ламмерс.

"Зенит" с четырьмя победами в шести матчах идет на девятом месте в турнирной таблице, ряд матчей команды были перенесены из-за вспышки коронавируса. "Альба" занимает 16-ю строчку, имея на счету две победы в восьми встречах.

В следующем матче "Зенит" 23 ноября сыграет в гостях с испанской "Басконией". "Альба" примет 26 ноября российские "Химки".