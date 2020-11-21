Матчем "Спартак" - "Динамо" и еще тремя встречами стартует 15-й тур РПЛ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Четырьмя матчами в субботу стартует 15-й тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В центральной игре дня московский "Спартак" примет столичное "Динамо". Встреча пройдет на "Открытие-Арене" и начнется в 19:00 мск. "Спартак" после 14 туров набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Динамовцы располагаются строчкой ниже с 26 очками. Впервые в истории чемпионатов России между собой сыграют две команды под руководством тренеров из Германии. "Динамо" при Сандро Шварце одержало три победы в последних трех матчах, переиграв "Сочи" (3:1), "Тамбов" (2:1) и "Локомотив" (5:1), а "Спартак" Доменико Тедеско не смог выиграть две последние игры в чемпионате, уступив "Ростову" (0:1) и сыграв вничью с "Уралом" (2:2).

Футболисты обеих команд выйдут на матч в специальных футболках, посвященных Константину Бескову, которому 18 ноября исполнилось бы 100 лет. Бесков выступал за "Динамо" (1941-1954), с которым дважды выиграл чемпионат СССР (1945, 1949) и стал обладателем кубка страны (1953). Под руководством Бескова сборная СССР в 1964 году дошла до финала чемпионата Европы, "Динамо" выиграло Кубок СССР (1967, 1970) и Кубок России (1995), добралось до финала Кубка обладателей кубков (1972), "Спартак" дважды победил в чемпионате СССР (1979, 1987). Интересно, что 75 лет назад, 21 ноября 1945 года, Бесков забил один из мячей в ворота лондонского "Арсенала" (4:3) в матче в рамках турне "Динамо" по Великобритании. "Динамо" не может выиграть у "Спартака" на протяжении двух последних сезонов. Три победы на счету красно-белых, одна встреча завершилась вничью. Всего же в чемпионатах России команды провели между собой 56 матчей, в которых "Спартак" побеждал 29 раз, "Динамо" - 9, а 18 игр завершились ничейным исходом.

С повреждениями из расположения сборной России вернулись защитник "Спартака" Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев, их участие в матче под вопросом. Защитник Айртон во время паузы на игры национальных команд простудился. За "Динамо" из-за дисквалификации не сыграет бывший капитан красно-белых защитник Сергей Паршивлюк, а также полузащитник Себастьян Шиманьский. Польский футболист является одним из трех игроков команды (наряду с Дмитрием Скопинцевым и Даниилом Фоминым), выходивших в стартовом составе во всех играх чемпионата. Под вопросом участие в игре пропустивших предыдущую встречу Вячеслава Грулева, Николая Комличенко и вратаря Антона Шунина. В составе "Спартака" на поле могут выйти бывшие игроки "Динамо" Роман Зобнин и Александр Кокорин. В прошлом сезоне Зобнин отметился победным голом в ворота бело-голубых (2:0), а Кокорин, выступая за "Сочи", на последней минуте сравнял счет в игре с бывшей командой (1:1). "Краснодар" и "Локомотив" попытаются прервать полосу неудач Действующий чемпион России "Зенит" на выезде сыграет с "Ахматом", встреча начнется в 16:30 мск. Команда из Грозного выиграла три последних матча и с 23 очками занимает седьмое место в таблице. "Зенит" идет на втором месте, имея в активе 30 очков, и отстает от лидирующего ЦСКА на один балл. "Зенит" не может одержать победу в Грозном с 2015 года, в последних пяти встречах дважды победу праздновали хозяева, трижды была зафиксирована ничья.

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У "Зенита" под вопросом участие в матче Малкома, Себастьяна Дриусси и Сердара Азмуна, также неизвестно, кто будет капитаном сине-бело-голубых. Накануне матча прошлого тура с "Краснодаром" (3:1) в сети появилось резонансное видео с участием Артема Дзюбы, форвард вышел в стартовом составе, но капитаном команды был защитник Деян Ловрен. Дзюба также был отцеплен из состава сборной России, несмотря на победный гол в ворота "Краснодара". В той же игре нападающий не реализовал пенальти. "Локомотив" на своем поле примет тульский "Арсенал", матч начнется в 19:00 мск. Железнодорожники потерпели три поражения подряд и опустились на восьмое место в турнирной таблице с 21 очком. Красно-зеленым в предстоящей встрече не помогут дисквалифицированные вратарь Гилерме и защитник Слободан Райкович, из-за травм до зимней паузы не сыграют нападающий Федор Смолов и полузащитник Дмитрий Баринов. Главный тренер "Арсенала" Дмитрий Парфенов в прошлом туре дебютировал на своем посту домашней ничьей с "Ротором" (1:1). Туляки с 13 очками находятся на 12-м месте. Из-за травм у гостей не сыграют Евгений Луценко и Кирилл Комбаров. В стартовом матче игрового дня "Краснодар" примет "Тамбов", встреча начнется в 14:00 мск. Команда Мурада Мусаева потерпела пять поражений подряд во всех турнирах (два в Лиге чемпионов и три в РПЛ) и опустилась на десятое место с 18 очками. В расположении национальной команды тест на коронавирус вратаря Матвея Сафонова показал сомнительный результат. Из-за дисквалификации не сыграет защитник Кайо, а из-за травмы игру пропустит Сергей Петров. "Тамбов" же испытывает финансовые проблемы. Генеральный директор клуба Ольга Коновалова сообщила ТАСС, что футболисты написали письмо губернатору области Александру Никитину, в котором попросили погасить задолженности по зарплате. В противном случае игроки собираются бойкотировать матч 17-го тура РПЛ против "Спартака". Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков не исключил вероятности снятия команды с розыгрыша чемпионата.