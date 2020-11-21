Кто поднимет штангу. В субботу пройдут выборы президента Федерации тяжелой атлетики России

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) пройдет в субботу в здании Олимпийского комитета России (ОКР) в Москве. На пост президента ФТАР претендуют четыре кандидата, в число которых входит действующий руководитель федерации Максим Агапитов.

Агапитов, ранее занимавший пост вице-президента ФТАР, был избран руководителем федерации 22 ноября 2016 года на конференции, которая проходила во Владимире. В мае 2017 года Агапитов стал членом исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

"Я иду на выборы по двум причинам. Во-первых, меня поддержал народ подавляющим большинством, как и четыре года назад. Во-вторых, я не вижу ни одного кандидата, понимающего обстановку, знающего и любящего наш спорт, бескорыстного и желающего помогать ему", - сказал Агапитов ТАСС.

Ожидается, что главным соперником действующего главы ФТАР на субботних выборах будет бизнесмен и глава фонда "Гераклион" Сергей Еремин, который претендовал на пост президента в ноябре 2016 года. До выборов он являлся главой попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России и человеком, который из своего кармана погасил штрафы ФТАР в IWF в размере $250 тыс.

"Я считаю, что могу быть полезен тяжелой атлетике, причем не только российской, - сказал Еремин ТАСС. - У нас есть конструктивные предложения и инновации, которые должны помочь преодолеть кризис в мировой тяжелой атлетике и восстановить репутацию российской тяжелой атлетики. Мы в последние годы в структуре, которая работает под эгидой фонда "Гераклион", очень много сделали, делаем и будем делать по развитию тяжелой атлетики и других видов спорта. И если не мы будем участвовать в выборах президента ФТАР, то кому тогда еще это делать?"

Другими претендентами на пост главы ФТАР являются серебряный призер Олимпиады 2008 года Дмитрий Клоков, завершивший карьеру спортсмена в 2015 году, и Антон Кисляков, до 22 ноября 2016 года занимавший пост вице-президента ФТАР.