Тесты футбольных судей Мешкова и Казарцева на коронавирус дали сомнительный результат

ТАСС, 21 ноября. Тесты на коронавирусную инфекцию российских футбольных арбитров Виталия Мешкова и Василия Казарцева, назначенных на матч 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между волгоградским "Ротором" и екатеринбургским "Уралом", дали сомнительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матчем "Спартак" - "Динамо" и еще тремя встречами стартует 15-й тур РПЛ

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Мешков должен был работать на игре в качестве главного арбитра, его заменит Владимир Москалев. Евгений Турбин проведет матч вместо Казарцева в роли видеоассистента рефери (VAR).

В связи с этими изменениями отвечать за VAR в игре "Рубин" (Казань) - "Ростов" вместо Москалева будет Сергей Карасев.

Встреча "Ротор" - "Урал" пройдет 22 ноября.