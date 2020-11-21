Медведев выиграл все три матча на групповом этапе Итогового турнира АТР

ТАСС, 21 ноября. Россиянин Даниил Медведев победил аргентинца Диего Шварцмана в матче третьего тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $5,7 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 24-летнего россиянина. Оба теннисиста представляют группу "Токио-1970". Медведев выиграл все три матча на групповом этапе и с первого места вышел в полуфинал турнира. Вторым полуфиналистом стал серб Новак Джокович, третье место занял Александр Зверев из Германии, таблицу замкнул проигравший во всех встречах Шварцман.

В полуфинале Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, австриец Доминик Тим встретится с Джоковичем.

Медведев располагается на четвертой строчке мирового рейтинга и является победителем восьми турниров под эгидой АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для россиянина является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона, где он уступил Надалю.

28-летний Шварцман располагается на девятой строчке мирового рейтинга, завоевав три титула АТР. Аргентинец на прошедшем Открытом чемпионате Франции дошел до полуфинала, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всего побеждал Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году. Турнир проводится на "харде". Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.