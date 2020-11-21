"Монако" победил ПСЖ в матче чемпионата Франции по футболу, отыграв два мяча

ТАСС, 21 ноября. "Монако" на своем поле обыграл "Пари Сен-Жермен" в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей дубль на свой счет записал Кевин Фолланд (52-я и 66-я минуты), еще один мяч забил Сеск Фабрегас (84, с пенальти). У парижского клуба дважды отличился Килиан Мбаппе (25, 37 - с пенальти). На 84-й минуте защитник ПСЖ Абду Диалло получил прямую красную карточку. На 39-й минуте после просмотра видеоповтора был отменен гол игрока ПСЖ Мойзе Кина, а на 44-й - Мбаппе.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин пропустил матч из-за травмы.

ПСЖ прервал победную серию из восьми матчей в национальном первенстве, клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. "Монако" одержал третью победу кряду и вышел на второе место, набрав 20 очков. В следующем туре парижский клуб 28 ноября примет "Бордо", "Монако" днем позднее на своем поле встретится с "Нимом".