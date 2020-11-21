Перед зрителями. В Москве стартовал этап Гран-при по фигурному катанию

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. В пятницу в столице стартовал этап Гран-при по фигурному катанию, который продлится до 22 ноября. Соревнования проходят на льду арены "Мегаспорт" при ограниченном числе зрителей, а рассадка производится строго в шахматном порядке.

В турнире могут участвовать либо местные спортсмены, либо те, кто тренируется в стране, принимающей состязания. К участию также допускаются все, кто может беспрепятственно прибыть на турнир. До России этапы удалось провести США и Китаю - у первых состав на 90% состоял из местных фигуристов, а в Китае соревнования и вовсе прошли без иностранцев. Турниры в Канаде и Франции были отменены. "Мы в первую очередь рады вновь погрузиться в атмосферу Гран-при, соревнование имеет свою ауру и обстановку. Рады, что все равно находят возможность пускать зрителей, мы чувствовали их поддержку", - отметил на пресс-конференции российский фигурист Дмитрий Козловский. На московском этапе в мужском одиночном катании трое из 12 фигуристов в заявке были представителями других государств. При этом Владимир Литвинцев (Азербайджан), Александр Лебедев (Белоруссия) и Морис Квителашвили (Грузия) являются уроженцами России и в настоящее время занимаются у российских специалистов. Грузинский фигурист является учеником Этери Тутберидзе, на прошлом чемпионате Европы он завоевал бронзовую медаль, уступив только россиянам Дмитрию Алиеву и Артуру Даниеляну. Из-за последствий коронавируса на столичном турнире не смогли выступить Александра Степанова и Иван Букин, Софья Шевченко и Игорь Еременко. В танцевальном турнире состоялся первый с октября выход на лед чемпионов Европы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, пропускавших турниры из-за воспаления коленного сухожилия у партнерши. В заявке на парный турнир не нашлось места двукратным чемпионам Европы Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Ранее фигуристы заявились на этап в США, но снялись из-за коронавируса у Морозова, а по правилам нынешнего сезона спортсмены могут подавать заявку лишь на один турнир серии. Московский этап пропустили также Алина Пепелева и Роман Плешков, их заменили Ясмина Кадырова и Иван Бальченко. Единственной иностранной парой стали Юлия Щетинина и Марк Мадьяр, представляющие Венгрию. Коварный четверной тулуп Турнир стартовал с короткой программы у мужчин, которую по медицинским показателям пропускали вице-чемпионы Европы Александр Самарин (2019 год) и Даниелян (2020). По итогам первого дня лидером стал Квителашвили, получивший за прокат 99,56 балла, второе место занимает россиянин Петр Гуменник (96,26), третьим идет его соотечественник Михаил Коляда (93,34).

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"Оцениваю прокат хорошо, пока еще не анализировал, но по ощущениям все сделал, как надо, - сказал Гуменник. - Единственное - последний месяц готовился катать программу с четверными лутцем и сальховом, но перед разминкой на полу тренер сказала, что лучше прокатать с одним и не рисковать. Четверной лутц пока нестабилен, в произвольной будут четверные сальховы и тройные аксели". Коляде более высокий результат помешала показать ошибка при исполнении четверного тулупа. "Как обычно, буду краток. Получилось сделать все, кроме четверного тулупа. В целом мне понравилась атмосфера, будем работать дальше", - резюмировал свой прокат 25-летний спортсмен. Показавший четвертый результат Макар Игнатов (91,82) остался недоволен своей выносливостью на прокате. "Технически был готов довольно неплохо, недоволен своей давней проблемой с выносливостью. Это не что-то, что можно сделать быстро, ее легко потерять. Надо подготавливать физическую выносливость, чтобы не повылезали травмы. В хорошие дни четверной риттбергер делаю на тренировках 10 раз из 10, но это в хорошие", - отметил фигурист после своего выступления. Замкнул пятерку лидеров первого дня Дмитрий Алиев (89,62). "Лутц должен был быть четверным, это не вышло, в остальном все засчитано. По травме все позитивно. Наверное, это пришло, потому что забыл, что что-то болит, вник в рабочий процесс. У меня так всегда было, травмы проходили, когда я забывал про них, я даже тренерам говорил, чтобы не напоминали, что у меня что-то болит", - сказал фигурист. "Общее состояние было не очень. На первом вращении потемнело в глазах, я сперва потерялся, не мог найти судей, тело как будто бы в космосе находится, но я ничем не болею, просто организм не всегда хорошо реагирует на нагрузки. Произвольную программу облегчать не буду, мы ее, наоборот, усложнили после Сочи. Я здоров как бык, сейчас нет смысла облегчать", - добавил Алиев. Москва успокаивает После короткой программы у мужчин на лед вышли танцевальные дуэты. По итогам дня первая пятерка лидеров в ней представлена исключительно российскими танцорами: Виктория Синицина/Никита Кацалапов (91,13), Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (84,46), Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (79,75), Аннабель Морозов/Андрей Багин (76,21), Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (76,10).

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"Катались хорошо, я доволен прокатом с точки зрения эмоций, - прокомментировал выступление лидеров тренер Александр Жулин. - Ритм-танец им легче, конечно, исполнять, потому что он прошлогодний, вкатанный, но можно катать еще лучше. Оценки достойные, мы же дома. Ждем завтрашнего дня, произвольного танца, но судя по последнему прокату, который они провели, было очень все прилично. Посмотрим, как все будет завтра". Сами лидеры надеются на улучшение своей формы. "Как сказали врачи, чтобы до конца вылечить колено, нужно сидеть дома, избегать нагрузки. Старалась совместить реабилитацию с подготовкой, очень хотели подготовиться к соревнованиям. Полностью это не прошло - иногда катаюсь в наколеннике, но уверена, к будущим соревнованиям нам удастся подойти в лучшей форме", - сказала Синицина. Фигуристы продемонстрировали результат выше мирового рекорда, но он не будет учитываться, так как серия Гран-при проходит в формате национальных соревнований. "Как Вика сказала, непросто нам было готовиться, мы благодарны за такие цифры, оценки. У меня был нечистый прокат, была ошибка, но в целом все получилось неплохо - хорошие твизлы, параллельная дорожка. Мы очень обрадовались, увидев такую сумму, но сам себе сейчас говорю, что хочется кататься чисто", - добавил Кацалапов. Загорски призналась, что испытывает меньше волнения, выступая в Москве. "Всегда есть волнение, но успокаивало то, что мы всегда в Москве. Не надо никуда лететь, так что волнения меньше. Адреналин всегда присутствует, но на этих стартах он у нас контролируемый", - сказала журналистам спортсменка после проката. Больше эмоций Вечером выступали пары в короткой программе. Пятерка лидеров по ее итогам также представлена исключительно россиянами: Анастасия Мишина/Александр Галлямов (79,34), Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (78,29), Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (73,84), Ясмина Кадырова/Иван Бальчепнко (70,62), Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (70,11).

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Лидеры после своего проката признались, что планировали выступить более эмоционально. "Были ошибки, которых не должно было быть, - сказала Мишина. - Несмотря на то, что была всего неделя, хотели более эмоционально прокататься. Меняли небольшие штришки в прокате". "Настраивались, как и на остальные соревнования. Для нас каждый старт - больше чем событие, нам нравится выступать. Как только едем на старты, мы рады, хотим проехать программы перед публикой, в костюме. Нашим прокатам рады", - добавил Галлямов. Панфилова заявила, что не видит значительной разницы между чемпионатом России и этапом Гран-при из-за подавляющего присутствия российских пар. "В целом, прокатом мы довольны, для первого раза это было неплохо. Особой разницы я не увидела, это, можно сказать, мини чемпионат России. Только две наши ведущие пары отсутствуют. Было волнительно, потому что это первый старт сезона и сразу Гран-при", - отметила спортсменка. "Не надо выпрыгивать из штанов" Завершили первый день соревнований девушки. Лидером в короткой программе является Алена Косторная (78,84). Второе и третье места также у россиянок Елизаветы Туктамышевой (74,70) и Александры Трусовой (70,81). Еще одна отечественная фигуристка Анна Щербакова, которая является двукратной победительницей этапов Гран-при, серебряным призером финала Гран-при и чемпионата Европы, а также двукратной чемпионкой России, снялась с этапа из-за пневмонии.

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