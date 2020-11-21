ФИФА пожизненно отстранила главу Федерации футбола Гаити за домогательства

ТАСС, 21 ноября. Президент Федерации футбола Гаити (FHF) Ив Жан-Барт пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности из-за обвинений в сексуальном насилии в отношении местных футболисток. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Жертвами домогательств стали в том числе несовершеннолетние девушки. Жан-Барт нарушил статьи 23 (защита физической и психической неприкосновенности) и 25 (злоупотребление служебным положением) кодекса этики ФИФА и, помимо пожизненного отстранения, был оштрафован на 1 млн швейцарских франков.

Жан-Барт совершал преступления в период с 2014 по 2020 год. Расследование в отношении других представителей FHF еще не завершено.

Жан-Барт возглавлял FHF с 2000 года.