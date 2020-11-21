Медведев заявил, что с нетерпением ждет полуфинала Итогового турнира ATP против Надаля

ТАСС, 21 ноября. Россиянин Даниил Медведев заявил, что ему нравится играть против лучших теннисистов мира и он с нетерпением ждет встречи со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Комментарий Медведева приводит пресс-служба ATP.

В матче заключительного тура группового этапа 24-летний россиянин обыграл аргентинца Диего Шварцмана (6:3, 6:3) и занял первое место в группе "Токио-1970" с тремя победами в трех матчах. "Я отлично играл в двух предыдущих матчах и считаю, что для уверенности всегда хорошо оставаться непобежденным. Я хотел выиграть матч, поэтому очень рад победе. Сегодня мне на протяжении всей игры помогала очень хорошая подача", - сказал Медведев.

В полуфинале россиянин сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, который занимает второе место в рейтинге ATP. Во втором туре группового этапа Медведев обыграл серба Новака Джоковича, который находится на первой строчке мирового рейтинга. "Мне нравится играть против "Большой тройки" (Надаль, Джокович и швейцарец Роджер Федерер - прим. ТАСС), это всегда очень приятно, так что я с нетерпением жду завтрашнего дня", - добавил Медведев.

Медведев располагается на четвертой строчке мирового рейтинга и является победителем восьми турниров под эгидой АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для россиянина является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона, где он уступил Надалю.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всего побеждал Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году. Турнир проводится в Лондоне на "харде". Действующим победителем является грек Стефанос Циципас, который в этом году не прошел в полуфинал.