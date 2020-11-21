Ершов единогласно переизбран на пост президента Федерации водно-моторного спорта России

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации водно-моторного спорта России (ФВМСР) Михаил Ершов был единогласно переизбран на прошедшем в субботу выборном съезде организации. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ФВМСР Андрей Краснов.

Выборный съезд ФВМСР прошел в заочном формате, результаты были оглашены онлайн.

"Михаил Ершов единогласно переизбран на пост президента, все 22 делегата проголосовали "за", - сказал Краснов. - В голосовании за президиум федерации также практически все проголосовали "за", только один делегат воздержался. Следующие выборы пройдут в ноябре 2024 года".

Ершов возглавил ФВМСР в 2020 году.