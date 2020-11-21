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Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Каплина обновила мировой рекорд в скорости на ЧЕ по скалолазанию в Москве

Спортсменка преодолела 15-метровую вертикальную трассу за 6,964 секунды
Юлия Каплина (справа) Федерация скалолазания России
Описание
Юлия Каплина (справа)
© Федерация скалолазания России

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россиянка Юлия Каплина установила новый мировой рекорд в дисциплине "скорость" у женщин на чемпионате Европы по скалолазанию в Москве.

Соревнования стартовали с женской квалификации в соревнованиях на скорость в субботу. Каплина преодолела 15-метровую вертикальную трассу за 6,964 секунды. Прежнее достижение составляло 6,995 секунды и принадлежало индонезийке Ариэс Сусанти Рахаю.

Результат также будет являться рекордом Европы. Континентальные достижения фиксируются впервые в истории.

Для Каплиной это десятый мировой рекорд, прежние девять она установила в период с 2013 по 2017 годы.

В субботу в 18:00 мск начнется финал в дисциплине "скорость". Чемпионат Европы завершится 28 ноября.

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