Правительство РФ одобрило выделение средств на возведение хоккейной арены в Омске к МЧМ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство Российской Федерации одобрило выделение средств на строительство арены в Омске для проведения молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
"Проект распоряжения направлен на выполнение международных обязательств в части проведения в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет, а также создание условий для развития хоккея, следж-хоккея, фигурного катания, шорт-трека и массового спорта в Омской области", - говорится в сообщении.
Молодежный чемпионат мира пройдет в Омске и Новосибирске в 2023 году.
Также правительство РФ одобрило внесение изменений в распределение объемов субсидий на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" бюджетам субъектов Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденное приложением №34 (таблица №66) к закону № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Кроме того, в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России поддержало проект стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года.