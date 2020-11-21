Вратарь "Краснодара" Сафонов не попал в заявку на матч РПЛ с "Тамбовом"

ТАСС, 21 ноября. Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов не вошел в заявку на матч 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Тамбова". Об этом сообщает пресс-служба "Краснодара".

В понедельник после гостевого матча пятого тура группового этапа Лиги наций сборной России со сборной Турции (2:3) тест на коронавирус 21-летнего игрока показал сомнительный результат. Из-за этого он пропустил встречу заключительного тура группового этапа Лиги наций против сборной Сербии (0:5).

Место в воротах "Краснодара" в матче с "Тамбовом" займет Евгений Городов. Матч пройдет в субботу в Краснодаре и начнется в 14:00 мск.

"Краснодар" в турнирной таблице чемпионата России занимает 10-е место, набрав 18 очков. "Тамбов" с 12 очками идет 13-м.