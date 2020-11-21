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Летние олимпийские виды спорта

Ксения Шойгу стала единственным кандидатом на пост президента Федерации триатлона России

Отчетно-выборная конференция состоится 5 декабря
Ксения Шойгу Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Ксения Шойгу
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 21 ноября. Руководитель "Лиги героев" Ксения Шойгу является единственным кандидатом на пост президента Федерации триатлона России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Действующим главой федерации является Петр Иванов. Ранее он сообщил ТАСС, что не будет переизбираться на пост президента, так как он претендует на аналогичную должность во Всероссийской федерации легкой атлетики.

"Главная моя задача - использовать опыт, полученный в организации спортивных мероприятий, для улучшения и развития триатлона на территории Российской Федерации", - приводит комментарий Шойгу пресс-служба Федерации триатлона России.

Отчетно-выборная конференция Федерации триатлона России состоится 5 декабря.

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