Ласицкене планирует открыть олимпийский сезон 7 января в Екатеринбурге

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене планирует начать выступления в сезоне-2021 с Рождественского турнира в Екатеринбурге, который пройдет 7 января. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

"Мария ранее официально подтвердила, что выступит на турнире "Битва полов", который пройдет 24 января в Москве, - заметил Габрилян. - Перед ним мы планируем еще два старта. Речь идет о Рождественском турнире в Екатеринбурге, который пройдет 7 января, а также о челябинском Мемориале Лукашевича и Середкина 19 января. У нас есть желание выступить на этих турнирах".

Тренер отметил, что сейчас 27-летняя Ласицкене под его руководством готовится к сезону у себя на родине в Прохладном. "Вчера у нас прошла первая прыжковая тренировка", - сказал Габрилян.

В летней части сезона-2020 Ласицкене, лишенная возможности выступать на международных стартах из-за проблем во Всероссийской федерации легкой атлетики, приняла участие только в двух турнирах. 11 сентября она победила на чемпионате России в Челябинске, затем спортсменка выступила на командном чемпионате страны в Сочи (19-20 сентября), после чего ушла в отпуск.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио.