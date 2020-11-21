Худяков: отмененный гол "Тамбова" стал ключевым моментом матча РПЛ с "Краснодаром"

В субботу "Тамбов" проиграл в гостях со счетом 0:1 "Краснодару" в 15-м туре РПЛ. Костюков отличился 18-й минуте встречи, но его гол был отменен из-за офсайда после просмотра видеоповтора.

"Минимальное поражение, но матч был хороший, ребята бились, к ним претензий нет, - сказал Худяков. - Думаю, наш забитый гол, который в итоге отменили, был ключевым моментом матча: если бы засчитали, игра могла повернуться в любую сторону, но счет на табло - 1:0. Нет никаких вопросов [по отмененному голу]".

По итогам первого круга "Тамбов" занимает 13-е место таблицы с 12 очками на счету. В 16-м туре команда сыграет 29 ноября на выезде с "Уфой".