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Футбол в России

Худяков: отмененный гол "Тамбова" стал ключевым моментом матча РПЛ с "Краснодаром"

Краснодарский клуб победил со счетом 1:0

ТАСС, 21 ноября. Отмена гола футболиста "Тамбова" Михаила Костюкова стала ключевым моментом матча Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" выразил спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.

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В субботу "Тамбов" проиграл в гостях со счетом 0:1 "Краснодару" в 15-м туре РПЛ. Костюков отличился 18-й минуте встречи, но его гол был отменен из-за офсайда после просмотра видеоповтора.

"Минимальное поражение, но матч был хороший, ребята бились, к ним претензий нет, - сказал Худяков. - Думаю, наш забитый гол, который в итоге отменили, был ключевым моментом матча: если бы засчитали, игра могла повернуться в любую сторону, но счет на табло - 1:0. Нет никаких вопросов [по отмененному голу]".

По итогам первого круга "Тамбов" занимает 13-е место таблицы с 12 очками на счету. В 16-м туре команда сыграет 29 ноября на выезде с "Уфой".

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