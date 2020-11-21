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Лига чемпионов

Вратарь "Севильи" Буну заразился коронавирусом перед матчем ЛЧ с "Краснодаром"

Встреча Лиги чемпионов пройдет во вторник
Ясин Буну EPA-EFE/Mike Hewitt
Описание
Ясин Буну
© EPA-EFE/Mike Hewitt

ТАСС, 21 ноября. Тест на коронавирус марокканского вратаря испанского футбольного клуба "Севилья" Ясина Буну показал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Голкипер прошел тестирование после возвращения из состава сборной Марокко. Сейчас он изолирован от одноклубников.

24 ноября испанский клуб сыграет в гостях с российским "Краснодаром" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. В третьем туре "Севилья" одержала домашнюю победу со счетом 3:2, ворота команды в той встрече защищал чех Томаш Вацлик. В текущем сезоне Буну провел девять матчей и смог не пропустить в четырех из них.

Также предстоящую встречу пропустит основной голкипер краснодарцев Матвей Сафонов, тест на коронавирус которого показал сомнительный результат, когда вратарь был в расположении сборной России. О пропуске Сафоновым матча с "Севильей" сообщил в субботу главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

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