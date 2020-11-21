Фигурист Кацалапов заявил, что пришлось бороться с поддержкой зрителей во время проката

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Танцор Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, признался, что на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве им пришлось бороться с поддержкой зрителей. Об этом он сообщил журналистам.

Синицина и Кацалапов стали победителями этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве

В субботу Синицина и Кацалапов победили в соревнованиях танцевальных дуэтов, набрав в сумме за две программы 217,51 (91,13 и 126,38) балла.

"На разминке зрители очень круто восприняли поддержку. В прокате пришлось с ней бороться", - сказал Кацалапов.

"Мы довольны, это первый произвольный прокат на публике. Старались под контролем держать все элементы. К сожалению, была ошибка на этой поддержке, но мы боролись до конца, чтобы держать эту планку. Надеемся, будем прибавлять от старта к старту", - отметила Синицина.

Синицина и Кацалапов - серебряные призеры чемпионата мира (2019), победители чемпионата Европы (2020) и бронзовые призеры командного чемпионата мира (2019).

В субботу произвольную программу также представят спортивные пары и женщины.