Жулин надеется, что чемпионат России по фигурному катанию состоится по плану

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова Александр Жулин рассчитывает, что чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске состоится, как и планировалось. Об этом он сообщил журналистам.

По ходу нынешнего сезона из-за коронавируса было отменено несколько значимых соревнований, включая два этапа серии Гран-при. Кроме того, серьезные опасения у специалистов вызывает судьба чемпионатов Европы и мира, которые пройдут в январе и марте 2021 года соответственно.

"Надеюсь, он произойдет, - сказал Жулин. - В такой сложный год трудно загадывать, но я надеюсь, что все будет нормально и чемпионат России пройдет в Челябинске в запланированные сроки".

Чемпионат России должен пройти с 22 по 27 декабря.