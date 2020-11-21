Жулин: Синициной и Кацалапову не хватило сил на конец произвольного танца на Гран-при

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Чемпионам Европы по фигурному катанию в танцах на льду россиянам Виктории Синициной и Никите Кацалапову немного не хватило сил на конец произвольного танца на этапе Гран-при в Москве. Об этом журналистам сообщил тренер дуэта Александр Жулин.

Синицина и Кацалапов впервые представили новый произвольный танец в полном объеме. В октябре фигуристы выступали на этапе Кубка России в Москве, однако в середине произвольной программы остановили прокат из-за проблем с коленом у партнерши. На московском этапе Гран-при Синицина и Кацалапов одержали победу с результатом 217,51 балла, допустив ошибку на заключительной поддержке в произвольном танце (оценена первым уровнем сложности из четырех).

"Я доволен первой частью произвольного танца и началом второй, а потом банально кончились силы, потому что подготовка была очень скомкана - то колено, то у Никиты спина болела, - сказал Жулин. - Подготовку мы форсировали, и я ребятам очень благодарен, что они, так скажем, "дожили", не стушевались. А почему не получилась поддержка, мы прекрасно знаем, и будем над этим работать".

"Сейчас у ребят проблем со здоровьем нет, но в силу того, что мы по объективным причинам отстаем по количеству соревновательных прокатов, физическая форма пока не до конца набрана, - добавил специалист. - С технической стороны никаких претензий к ним нет, а "физику" надо доработать. Я очень надеюсь, что травм больше не будет, и мы продолжим полноценные тренировки. Мы отдохнем денечек в понедельник и начнем готовиться к чемпионату России".