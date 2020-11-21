"Ахмат" и "Зенит" в четвертый раз подряд сыграли вничью в РПЛ

ТАСС, 21 ноября. Грозненский "Ахмат" на своем поле сыграл вничью со счетом 2:2 с петербургским "Зенитом" в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном на "Ахмат-Арене".

Дублем у хозяев отметился Бернард Бериша (26 и 53, с пенальти), у "Зенита" голы забили Далер Кузяев (16) и Деян Доврен (48). Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий получил красную карточку на второй добавленной к матчу минуте.

Форвард петербуржцев Артем Дзюба во втором матче кряду после появившегося в сети резонансного видео с его участием вышел без капитанской повязки. Капитаном, как и в домашнем матче с "Краснодаром" (3:1), выступил Ловрен.

Команды в четвертый раз подряд играют вничью в матче РПЛ. "Зенит" не может победить в Грозном в матче чемпионата с 8 апреля 2015 года (1:2).

Петербуржцы возглавили турнирную таблицу, набрав 31 очко в 15 матчах. Подопечные Андрея Талалаева не проигрывают в РПЛ на протяжении четырех встреч (три победы, одна ничья) и с 24 очками занимают пятое место.

В следующем туре "Зенит" 28 ноября сыграет в гостях с тульским "Арсеналом", "Ахмат" в тот же день примет столичный "Локомотив".