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Футбол в России

"Ахмат" и "Зенит" в четвертый раз подряд сыграли вничью в РПЛ

"Зенит" вышел на первое место в турнирной таблице
Деян Ловрен Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Деян Ловрен
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 21 ноября. Грозненский "Ахмат" на своем поле сыграл вничью со счетом 2:2 с петербургским "Зенитом" в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном на "Ахмат-Арене".

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Дублем у хозяев отметился Бернард Бериша (26 и 53, с пенальти), у "Зенита" голы забили Далер Кузяев (16) и Деян Доврен (48). Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий получил красную карточку на второй добавленной к матчу минуте.

Форвард петербуржцев Артем Дзюба во втором матче кряду после появившегося в сети резонансного видео с его участием вышел без капитанской повязки. Капитаном, как и в домашнем матче с "Краснодаром" (3:1), выступил Ловрен.

Команды в четвертый раз подряд играют вничью в матче РПЛ. "Зенит" не может победить в Грозном в матче чемпионата с 8 апреля 2015 года (1:2).

Петербуржцы возглавили турнирную таблицу, набрав 31 очко в 15 матчах. Подопечные Андрея Талалаева не проигрывают в РПЛ на протяжении четырех встреч (три победы, одна ничья) и с 24 очками занимают пятое место.

В следующем туре "Зенит" 28 ноября сыграет в гостях с тульским "Арсеналом", "Ахмат" в тот же день примет столичный "Локомотив".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1594232-1231
2ЦСКА14101327-1031
3Спартак1484224-1528
4Динамо1482420-1126
5Ахмат1573519-1824
6Сочи1465322-2023
7Ростов1472516-1523
8Локомотив1463515-1621
9Краснодар1563624-1821
10Рубин1463521-2021
11Урал1436511-1515
12Арсенал1434717-2613
13Тамбов1533911-1812
14Химки1433815-2512
15Ротор141497-237
16Уфа141498-277

 

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