"Ахмат" и "Зенит" в четвертый раз подряд сыграли вничью в РПЛ

ТАСС, 21 ноября. Грозненский "Ахмат" на своем поле сыграл вничью со счетом 2:2 с петербургским "Зенитом" в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном на "Ахмат-Арене".
Дублем у хозяев отметился Бернард Бериша (26 и 53, с пенальти), у "Зенита" голы забили Далер Кузяев (16) и Деян Доврен (48). Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий получил красную карточку на второй добавленной к матчу минуте.
Форвард петербуржцев Артем Дзюба во втором матче кряду после появившегося в сети резонансного видео с его участием вышел без капитанской повязки. Капитаном, как и в домашнем матче с "Краснодаром" (3:1), выступил Ловрен.
Команды в четвертый раз подряд играют вничью в матче РПЛ. "Зенит" не может победить в Грозном в матче чемпионата с 8 апреля 2015 года (1:2).
Петербуржцы возглавили турнирную таблицу, набрав 31 очко в 15 матчах. Подопечные Андрея Талалаева не проигрывают в РПЛ на протяжении четырех встреч (три победы, одна ничья) и с 24 очками занимают пятое место.
В следующем туре "Зенит" 28 ноября сыграет в гостях с тульским "Арсеналом", "Ахмат" в тот же день примет столичный "Локомотив".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|15
|9
|4
|2
|32-12
|31
|2
|ЦСКА
|14
|10
|1
|3
|27-10
|31
|3
|Спартак
|14
|8
|4
|2
|24-15
|28
|4
|Динамо
|14
|8
|2
|4
|20-11
|26
|5
|Ахмат
|15
|7
|3
|5
|19-18
|24
|6
|Сочи
|14
|6
|5
|3
|22-20
|23
|7
|Ростов
|14
|7
|2
|5
|16-15
|23
|8
|Локомотив
|14
|6
|3
|5
|15-16
|21
|9
|Краснодар
|15
|6
|3
|6
|24-18
|21
|10
|Рубин
|14
|6
|3
|5
|21-20
|21
|11
|Урал
|14
|3
|6
|5
|11-15
|15
|12
|Арсенал
|14
|3
|4
|7
|17-26
|13
|13
|Тамбов
|15
|3
|3
|9
|11-18
|12
|14
|Химки
|14
|3
|3
|8
|15-25
|12
|15
|Ротор
|14
|1
|4
|9
|7-23
|7
|16
|Уфа
|14
|1
|4
|9
|8-27
|7