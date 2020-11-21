Худяков назвал стабильным состояние госпитализированного с подозрением на пневмонию Ярцева

О госпитализации Ярцева с подозрением на пневмонию стало известно в пятницу.

ТАСС, 21 ноября. Вице-президент футбольного клуба "Тамбов", бывший главный тренер сборной России и московского "Спартака" Георгий Ярцев находится в больнице в стабильном состоянии. Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

"Общался с Георгием Александровичем за 10 минут до матча [с "Краснодаром"]. Он в больнице, состояние стабильное, все хорошо. Подтвердился ли ковид? Вроде нет", - сообщил Худяков.

Ярцев возглавлял сборную России в 2003-2005 годах, под его руководством команда пробилась на чемпионат Европы 2004 года, где не смогла выйти из группы. Также он работал в тренерском штабе московского "Спартака", в 1996 году был главным тренером красно-белых, став с командой чемпионом России. После ухода из "Спартака" Ярцев работал в московском "Динамо", волгоградском "Роторе", столичном "Торпедо".

В качестве игрока Ярцев выступал за костромской и московский "Спартак", смоленскую "Искру", гомельский "Гомсельмаш", столичные "Локомотив" и "Москвич". Является чемпионом СССР 1979 года в составе московского "Спартака".