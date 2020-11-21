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Футбол в России

Федун назвал матч "Спартак" - "Динамо" основным дерби России

Встреча столичных команд начнется в субботу в 19:00 мск
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Председатель совета директоров футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун назвал матч с "Динамо" основным дерби России. Такое мнение Федун высказал журналистам.

Матч 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Динамо" состоится в субботу на стадион "Открытие-Арена", начало - 19:00 мск.

"84 года уже - это основное дерби", - сказал Федун.

"Спартак" располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 28 очков, "Динамо" идет на четвертой строчке с 26 очками в активе.

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