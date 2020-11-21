Бойкова и Козловский победили в соревновании спортивных пар на этапе Гран-при в Москве

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в соревновании спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Синицина и Кацалапов стали победителями этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве

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По итогам короткой и произвольной программ пара набрала 232,56 (78,29+154,27) балла. Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (225,80; 79,34+146,46), третье - Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (210,07; 73,84+136,23).

Бойкова и Козловский катаются вместе с 2015 года. Они являются чемпионами Европы (2020), обладателями золотых медалей чемпионата России (2020), победителями этапов Гран-при в Канаде (2019) и России (2019).

В субботу произвольную программу также представят женщины.