Россиянин Игольников стал двукратным чемпионом Европы по дзюдо

ТАСС, 21 ноября. Российский дзюдоист Михаил Игольников завоевал золотую медаль в весовой категории до 90 кг на чемпионате Европы. Соревнования проходят в Праге.

В финале россиянин победил представляющего Сербию Неманью Майдова. Бронзовые медали достались Беке Гвиниашвили из Грузии и азербайджанцу Мамедали Мехдиеву.

Игольников стал двукратным чемпионом Европы, ранее он побеждал на континентальном первенстве 2018 года. Также на его счету бронзовая награда чемпионата мира того же года.

Чемпионат Европы в Чехии завершится в субботу.