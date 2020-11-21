Жулин не придает значения критике этапа Гран-при в Москве от американского журналиста

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Критику американского журналиста Филиппа Херша в адрес организаторов этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве серьезно воспринимать не стоит. Такое мнение ТАСС высказал тренер Александр Жулин, чьи ученики Виктория Синицина и Никита Кацалапов в субботу одержали победу в танцах на льду.

Херш пообещал обратиться в Международный союз конькобежцев (ISU) в связи с несоблюдением на этапе Гран-при России рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса. В частности, он заявил, что организаторы пренебрегают рекомендациями ISU, разрешая тренерам и спортсменам обниматься и целоваться в Kiss and Cry.

"Американский журналист - последний человек, кого бы я стал слушать в этой ситуации. Может, еще WADA или [Григория] Родченкова спросить, что они думают по этому поводу? "Друзей" же у нас много", - сказал Жулин.

Этап Гран-при по фигурному в Москве проходит в формате национальных соревнований - участвовать в нем могут либо местные спортсмены, либо те, кто тренируется в стране, принимающей состязания. К участию также допускаются все, кто может беспрепятственно прибыть на турнир.

В первоначальной версии календаря этап в России шел пятым из шести, однако ранее были отменены турниры в Канаде (второй по счету) и Франции (четвертый). Помимо России, этапы удалось провести США и Китаю.