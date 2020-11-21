Колесников улучшил мировой рекорд в плавании на короткой воде на 100 м на спине

ТАСС, 21 ноября. Россиянин Климент Колесников установил мировой рекорд в плавании на короткой воде на 100 м на спине на этапе Международной лиги плавания (ISL). Соревнования проходят в Будапеште.

Колесников показал результат 48,58 секунды, проплыв 100 м на спине в составе мужской комбинированной эстафеты 4х100 м.

20-летний россиянин ранее также владел мировым рекордом на данной дистанции - в 2017 году он проплыл ее за 48,90 секунды. Позднее достижение побил китаец Сюй Цзяюй (48,88).

На счету Колесникова две золотые медали чемпионатов мира на короткой воде, три золотые награды чемпионатов Европы и 10 побед на чемпионатах Европы на короткой воде.