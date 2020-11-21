Бычков: чемпионат Европы в Москве станет праздником скалолазания

Европейское первенство в Москве стартовало в субботу и завершится 28 ноября. Чемпионат Европы должен был пройти с 20 по 27 марта, но из-за пандемии коронавирусной инфекции переносился трижды - на 15-22 июня, 1-8 октября, а затем на 21-28 ноября.

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Проведение чемпионата Европы в Москве станет настоящим праздником скалолазания в это непростое время. Такое мнение на церемонии открытия турнира высказал президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

"Это мероприятие, наверно, самое тяжелое, которое нам приходилось проводить. В этом году мы готовились к его проведению дважды. Первое мероприятие, запланированное на март, пришлось перенести на ноябрь, и сейчас наконец мы его открываем", - сказал Бычков.

"Я хочу поблагодарить международную федерацию, судей, официальных лиц и иностранные команды, которые сумели приехать сюда в столь непростое время. Уверен, что в ближайшие дни мы увидим праздник скалолазания в конце этого непростого во всех отношениях года", - добавил он.

Скалолазание дебютирует на Олимпиаде в следующем году и пока входит в программу только Игр в Токио.