Тим обыграл Джоковича и вышел в финал Итогового турнира АТР

ТАСС, 21 ноября. Австриец Доминик Тим победил серба Новака Джоковича в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $5,7 млн.

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Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5) в пользу 27-летнего австрийца. Тим одержал пятую победу в 12 встречах против Джоковича. В этом сезоне они пересекались в финале Открытого чемпионата Австралии, тогда сильнее был серб. Теннисисты в третий раз встретились на Итоговом турнире, предыдущие две встречи прошли на групповом этапе: в 2016 году победил Джокович, в 2019-м - Тим.

В другом полуфинале в субботу позднее сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

Тим занимает третью строчку рейтинга ATP, в его активе 17 титулов на соревнованиях под эгидой организации. В нынешнем сезоне австриец вышел в финал Открытого чемпионата Австралии и выиграл Открытый чемпионат США.