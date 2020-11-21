Фигурист Козловский сказал, что его выкрик после победы в Москве был адресован самому себе

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Эмоциональный выкрик фигуриста Дмитрия Козловского после победы на этапе Гран-при в Москве среди спортивных пар был адресован самому себе и партнерше Александре Бойковой. Об этом Козловский рассказал журналистам.

По итогам короткой и произвольной программ фигуристы набрали 232,56 (78,29+154,27) балла. Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (225,80; 79,34+146,46), третье - Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (210,07; 73,84+136,23).

"Я сказал: "Это наше место. В очередь". Это послание самим себе, - пояснил Козловский. - Перед каждым стартом мы проводим аналитику, мы знаем, на что способны, какие баллы мы можем получить независимо от результатов других спортсменов. И по тому, как мы прокатали свою программу, мы, по нашему мнению, находимся на своем месте".

По словам фигуриста, заполненные трибуны помогли победить его паре. "Это особенные эмоции. Я всегда говорил, что работа с залом, отдача туда и обратно - это то, что дает нам возможность существовать. Если бы мы выступали при пустых трибунах, это была бы обычная тренировка", - отметил он.