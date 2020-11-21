Чемпионка Европы по скалолазанию Баращук считает победу в Москве главным успехом в карьере

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победительница чемпионата Европы по скалолазанию Екатерина Баращук считает, что добиться успеха ей помогло то, что континентальный турнир проходил в Москве, и назвала этот успех главным в карьере. Об этом она рассказала ТАСС.

Европейское первенство в Москве стартовало в субботу, оно завершится 28 ноября.

"Это самый большой успех в моей карьере, до этого я выигрывала только юниорское первенство мира, - сказала Баращук. - Золоту взрослого чемпионата Европы я безумно рада, эмоции меня просто переполняют. Мне помогло то, что чемпионат Европы проходил дома, очень здорово выступать, когда тебя поддерживают столько людей. Волна поддержки просто несет меня вперед".

Чемпионат Европы должен был пройти с 20 по 27 марта, но из-за пандемии коронавирусной инфекции переносился трижды - на 15-22 июня, 1-8 октября, а затем на 21-28 ноября.

"Я очень мечтаю выступить на Олимпийских играх. В Токио мне не удалось отобраться. Я надеюсь, что скалолазание войдет в программу Игр-2024 и мне посчастливится там выступить", - добавила россиянка.