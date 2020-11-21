"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в матче РПЛ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" сыграл дома вничью со счетом 1:1 со столичным "Динамо" в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на стадионе "Открытие-Арена", красно-белым было разрешено допустить на стадион до 7 тыс. зрителей.

Счет открыл на 79-й минуте футболист "Динамо" Дмитрий Скопинцев. У хозяев на 85-й минуте отличился Роман Зобнин.

Встреча была посвящена дню рождения Константина Бескова - 18 ноября тренеру могло бы исполниться 100 лет. Футболисты обеих команд вышли в специальных футболках памяти Бескова, а болельщики красно-белых вывесили на стадионе баннер с его цитатой о "Спартаке". Бесков выступал за "Динамо" (1941-1954), с которым дважды выиграл чемпионат СССР (1945, 1949) и стал обладателем кубка страны (1953). Под руководством Бескова сборная СССР в 1964 году дошла до финала чемпионата Европы, "Динамо" выиграло Кубок СССР (1967, 1970) и Кубок России (1995), добралось до финала Кубка обладателей кубков (1972), "Спартак" дважды победил в чемпионате СССР (1979, 1987).

На данный момент оба клуба возглавляют немецкие специалисты: "Спартаком" с октября 2019 года руководит Доменико Тедеско, "Динамо" с сентября текущего года возглавляет Сандро Шварц.

"Динамо" не может выиграть у "Спартака" на протяжении пяти матчей (две ничьи, три поражения). В чемпионате России команды провели 57-ю встречу: на счету "Спартака" 29 побед, у "Динамо" - девять, ничья для клубов стала 19-й.

"Спартак" по итогам первого тура занимает третье место таблицы, набрав 29 очков в 15 матчах, следом с 27 очками идет "Динамо". В следующем туре красно-белые встретятся 29 ноября дома с "Ротором", бело-голубые днем ранее сыграют на выезде с "Ростовом".

О дерби

Игроки обеих команд вышли на матч в специальных футболках, посвященных советскому футболисту и тренеру Константину Бескову, которому 18 ноября исполнилось бы 100 лет. Мероприятия в память о Бескове проходили на протяжении всей недели. 14 ноября болельщики "Динамо" и "Спартака" провели товарищеский матч, посвященный 100-летию со дня рождения Бескова, а 17 ноября при поддержке общества "Динамо" состоялась презентация книги автора Михаила Щеглова о великом футболисте и тренере. На мероприятие были приглашены бывшие футболисты "Динамо" и "Спартака", выступавшие под руководством Бескова, а также генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

Болельщики "Спартака" посвятили Бескову баннер с его портретом и цитатой: "Спартак" прекрасен не потому, что он нам нравится, а потому, что велик сам по себе. А оттого прекрасна и жизнь, прожитая в "Спартаке" и во имя футбола". Также фанаты красно-белых посвятили баннер своему капитану Георгию Джикии, которому 21 ноября исполнилось 27 лет. Фанатский сектор бело-голубых обыграл тему противостояния немецких тренеров баннером "Бело-голубая династия" на немецком языке.

Впервые за долгие годы перед принципиальным матчем между "Спартаком" и "Динамо" в середине сезона обе команды находились в верхней части турнирной таблицы. Красно-белые с 28 очками располагались на третьем месте, динамовцы шли строчкой ниже, имея в активе на два балла меньше. Однозначного фаворита перед игрой не было, однако обладатель Кубка Стэнли, воспитанник хоккейного "Динамо" Александр Овечкин в общении с журналистами предсказал победу бело-голубых со счетом 3:1.

"84 года уже - это основное дерби", - сказал журналистам перед матчем председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун.

Впервые в истории чемпионатов России между собой сошлись команды, возглавляемые немецкими тренерами. Бело-голубые под руководством Сандро Шварца взяли максимальные девять очков в трех предыдущих матчах. "Спартак" же не смог выиграть две встречи перед паузой - поражение от "Ростова" (0:1) и ничья с "Уралом" (2:2).

Ход матча

Динамовцы из-за дисквалификации лишились Себастьяна Шиманьского и бывшего капитана "Спартака" Сергея Паршивлюка. В ворота бело-голубых вернулся капитан команды Антон Шунин, пропустивший встречу с "Локомотивом" и ноябрьские матчи сборной России из-за болезни. В опорной зоне действовал Роман Нойштедтер, а на позиции Шиманьского поочередно появлялись два других центральных полузащитника - Никола Моро и Даниил Фомин. Впервые в стартовом составе вышел правый защитник Гильермо Варела, заменивший Паршивлюка.

В заявку "Спартака" из-за травмы не попал нападающий сборной России Александр Соболев. В запасе остался Зелимхан Бакаев, а с первых минут на поле вышел бывший нападающий "Динамо" Александр Кокорин.

В первом тайме динамовцы больше владели преимуществом и чаще били по воротам, но опасных моментов у обеих команд было немного. На восьмой минуте Фомин после подачи углового подкараулил ошибку вратаря "Спартака" Александра Максименко, но с острого угла не попал в створ ворот, которые покинул голкипер. Двумя самыми опасными моментам команды обменялись в концовке тайма. Сначала Шунин переправил мяч в штангу после сильного удара Романа Зобнина с угла штрафной, в ответной атаке Моро мощно пробил метров с 25, но мяч угодил в перекладину.

Во втором тайме инициатива перешла к хозяевам, красно-белые в течение первых десяти минут сумели нанесли три дальних удара, с одним из которых Шунин справился с трудом. Динамовцы ответили лишь одной опасной атакой, но с ударом Скопинцева с линии штрафной справился Максименко. В ответной атаке второй шанс забить имел Зобнин, но, выйдя один на один с Шуниным, не сумел переиграть вратаря.

На 79-й минуте великолепный неотразимый удар в дальний угол из-за пределов штрафной удался Скопинцеву. Но за пять минут до окончания основного времени Зобнин обыграл троих футболистов "Динамо" и пробил, с первым его ударом справился Шунин, а после добивания мяч оказался в сетке. Именно Зобнин стал главным героем и прошлой встречи между этими командами, воспитанник "Динамо" в игре второго круга прошлого чемпионата забил мяч в ворота своей бывшей команды, а красно-белые одержали победу со счетом 2:0.

Интересно, что за полминуты до этого около резервного арбитра появился опорный полузащитник "Динамо" Шарль Каборе. Но выйти на поле и укрепить опорную зону до пропущенного мяча он не успел. В последние минуты бело-голубые могли вырвать победу, но Максименко справился с двумя опасными ударами гостей. "Динамо" потеряло первые очки при Шварце, но по-прежнему и забивает, и пропускает в каждой игре под руководством немецкого специалиста.