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Футбол в России

"Локомотив" обыграл "Арсенал" и прервал серию из трех поражений в РПЛ

Автором единственного забитого мяча стал Антон Миранчук
Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк и нападающий "Арсенала" Кирилл Панченко Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк и нападающий "Арсенала" Кирилл Панченко
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" на своем поле обыграл тульский "Арсенал" в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Единственный мяч с пенальти забил Антон Миранчук (71-я минута). На 63-й минуте арбитр после просмотра видеоповтора отменил гол форварда столичного клуба Зе Луиша из-за игры рукой.

В добавленное к первому тайму время защитник столичного клуба Ведран Чорлука получил вторую желтую карточку и покинул поле. Капитан "Арсенала" Гия Григалава получил травму и на 33-й минуте был заменен.

"Локомотив" прервал серию из трех поражений подряд, клуб поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. "Арсенал" не может победить на протяжении четырех игр (3 поражения, 1 ничья) и располагается на 12-м месте, имея в активе 13 очков.

В следующем туре подопечные Марко Николича 28 ноября на выезде сыграют с грозненским "Ахматом", клуб из Тулы в этот же день примет петербургский "Зенит".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1594232-1231
2ЦСКА14101327-1031
3Спартак1585225-1629
4Динамо1583421-1227
5Ахмат1573519-1824
6Локомотив1573516-1624
7Сочи1465322-2023
8Ростов1472516-1523
9Краснодар1563624-1821
10Рубин1463521-2021
11Урал1436511-1515
12Арсенал1534817-2713
13Тамбов1533911-1812
14Химки1433815-2512
15Ротор141497-237
16Уфа141498-277

 

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