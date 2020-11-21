"Локомотив" обыграл "Арсенал" и прервал серию из трех поражений в РПЛ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" на своем поле обыграл тульский "Арсенал" в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч с пенальти забил Антон Миранчук (71-я минута). На 63-й минуте арбитр после просмотра видеоповтора отменил гол форварда столичного клуба Зе Луиша из-за игры рукой.

В добавленное к первому тайму время защитник столичного клуба Ведран Чорлука получил вторую желтую карточку и покинул поле. Капитан "Арсенала" Гия Григалава получил травму и на 33-й минуте был заменен.

"Локомотив" прервал серию из трех поражений подряд, клуб поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. "Арсенал" не может победить на протяжении четырех игр (3 поражения, 1 ничья) и располагается на 12-м месте, имея в активе 13 очков.

В следующем туре подопечные Марко Николича 28 ноября на выезде сыграют с грозненским "Ахматом", клуб из Тулы в этот же день примет петербургский "Зенит".