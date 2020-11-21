"Локомотив" обыграл "Арсенал" и прервал серию из трех поражений в РПЛ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" на своем поле обыграл тульский "Арсенал" в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч с пенальти забил Антон Миранчук (71-я минута). На 63-й минуте арбитр после просмотра видеоповтора отменил гол форварда столичного клуба Зе Луиша из-за игры рукой.
В добавленное к первому тайму время защитник столичного клуба Ведран Чорлука получил вторую желтую карточку и покинул поле. Капитан "Арсенала" Гия Григалава получил травму и на 33-й минуте был заменен.
"Локомотив" прервал серию из трех поражений подряд, клуб поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. "Арсенал" не может победить на протяжении четырех игр (3 поражения, 1 ничья) и располагается на 12-м месте, имея в активе 13 очков.
В следующем туре подопечные Марко Николича 28 ноября на выезде сыграют с грозненским "Ахматом", клуб из Тулы в этот же день примет петербургский "Зенит".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|15
|9
|4
|2
|32-12
|31
|2
|ЦСКА
|14
|10
|1
|3
|27-10
|31
|3
|Спартак
|15
|8
|5
|2
|25-16
|29
|4
|Динамо
|15
|8
|3
|4
|21-12
|27
|5
|Ахмат
|15
|7
|3
|5
|19-18
|24
|6
|Локомотив
|15
|7
|3
|5
|16-16
|24
|7
|Сочи
|14
|6
|5
|3
|22-20
|23
|8
|Ростов
|14
|7
|2
|5
|16-15
|23
|9
|Краснодар
|15
|6
|3
|6
|24-18
|21
|10
|Рубин
|14
|6
|3
|5
|21-20
|21
|11
|Урал
|14
|3
|6
|5
|11-15
|15
|12
|Арсенал
|15
|3
|4
|8
|17-27
|13
|13
|Тамбов
|15
|3
|3
|9
|11-18
|12
|14
|Химки
|14
|3
|3
|8
|15-25
|12
|15
|Ротор
|14
|1
|4
|9
|7-23
|7
|16
|Уфа
|14
|1
|4
|9
|8-27
|7