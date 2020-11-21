Елизавета Туктамышева выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Москве

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала победительницей в женском одиночном катании на этапе Гран-при в Москве.

По результатам двух программ она набрала 223,39 (74,70+148,69) балла. Второе место заняла Алена Косторная (220,78; 78,74+141,94), третье - Анастасия Гулякова (199,03; 70,07+128,96).

Занимавшая третье место по итогам короткой программы Александра Трусова трижды упала в произвольной программе и заняла четвертое место (198,93; 70,81+128,12).

Туктамышева является чемпионкой мира и чемпионкой Европы 2015 года.