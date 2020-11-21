Агапитов подтвердил, что победил на выборах главы Федерации тяжелой атлетики России

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Максим Агапитов подтвердил, что был переизбран на пост президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). Об этом он сообщил ТАСС.

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Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил ТАСС, что Агапитов победил на выборах.

"47 делегатов проголосовало за меня, 15 за Клокова, 2 за Еремина. Остальные воздержались", - сказал Агапитов.

Агапитов возглавляет федерацию с 2016 года. На пост президента также претендовали серебряный призер Олимпиады-2008 Дмитрий Клоков, глава фонда "Гераклион" Сергей Еремин и бывший вице-президент ФТАР Антон Кисляков.