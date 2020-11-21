Фигуристка Трусова считает, что допущенные ошибки связаны с плохой физической формой

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Александра Трусова заявила, что допустила ошибки в произвольной программе российского этапа Гран-при, так как не успела набрать необходимую форму. Об этом она рассказала журналистам по итогам выступления.

На этапе Гран-при в Москве Трусова заняла четвертое место. В ходе произвольной программы она трижды упала на четверных прыжках.

"Пока я не могу объяснить, что случилось - сказала она. - Я должна проанализировать ситуацию с тренерами. Считаю, что мало времени между Казанью и Гран-при. Видимо, не успела набрать нужную форму. После плохих прокатов сложнее сохранить бодрость, но почему я должна расстраивать всех остальных своим видом?".