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Фигурное катание

Фигуристка Трусова считает, что допущенные ошибки связаны с плохой физической формой

Спортсменка трижды упала в ходе произвольной программы

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Александра Трусова заявила, что допустила ошибки в произвольной программе российского этапа Гран-при, так как не успела набрать необходимую форму. Об этом она рассказала журналистам по итогам выступления.

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На этапе Гран-при в Москве Трусова заняла четвертое место. В ходе произвольной программы она трижды упала на четверных прыжках.

"Пока я не могу объяснить, что случилось - сказала она. - Я должна проанализировать ситуацию с тренерами. Считаю, что мало времени между Казанью и Гран-при. Видимо, не успела набрать нужную форму. После плохих прокатов сложнее сохранить бодрость, но почему я должна расстраивать всех остальных своим видом?".

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