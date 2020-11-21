Мещеряков заявил, что останется на посту председателя совета директоров "Локомотива"

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Анатолий Мещеряков останется на посту председателя совета директоров футбольного клуба "Локомотив". Об этом он заявил ТАСС в субботу после победы железнодорожников в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Арсеналом" (1:0).

Ранее источник в железнодорожной отрасли сообщил ТАСС, что Мещеряков 21 ноября покинет пост заместителя генерального директора РЖД. Мещеряков занимает должность председателя совета директоров "Локомотива" с 2016 года.

"Не верьте слухам, к футбольному клубу это не имеет никакого отношения, - сказал Мещеряков. - Остаюсь ли я председателем совета директоров футбольного клуба "Локомотив"? Конечно".

Также он подчеркнул, что вопрос его ухода с руководящего поста в клубе не обсуждается.

"Локомотив" прервал серию из трех поражений и поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. "Ребята молодцы, они завоевали важные три очка. Готовимся к следующей игре", - сказал Мещеряков.