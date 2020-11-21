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Футбол в России

Степашин считает, что счет в матче РПЛ "Спартак" - "Динамо" по игре

Встреча завершилась со счетом 1:1
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин Николай Галкин/ТАСС
Описание
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Результат матча 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между "Спартаком" и "Динамо" является закономерным. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин.

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Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

"Счет по игре, по-честному, могли выиграть. Кто нам гол забил? Динамовец Зобнин (полузащитник до перехода в "Спартак" выступал за "Динамо" - прим. ТАСС). Игра в первом тайме понравилась. Что касается перспектив [главного тренера "Динамо" Сандро] Шварца, то все зависит от "Динамо", - сказал Степашин.

В следующем туре бело-голубые 28 ноября сыграют на выезде с "Ростовом".

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