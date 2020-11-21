Решение о возможной операции футболиста "Спартака" Соболева будет принято в понедельник

МОСКВА, 21 ноября. Форварду московского "Спартака" Александру Соболеву с большой долей вероятности предстоит перенести операцию. Об этом журналистам сообщил глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

Соболев не сумел сыграть в решающем матче сборной России на групповом этапе Лиге наций против команды Сербии (0:5) из-за блокады коленного сустава, которая возникла в раздевалке перед выходом на разминку.

"Соболев прилетел в Рим. Рекомендации "Спартака" - оперативное лечение. Окончательное решение будет принято в понедельник после обследования в Италии. Скорее всего, будет операция", - сказал Фетисов.

В текущем сезоне за "Спартак" Соболев провел 13 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.