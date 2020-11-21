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Фигурное катание

Мишин прокомментировал победу фигуристки Туктамышевой на этапе Гран-при пословицей

Россиянка победила на этапе серии в Москве

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин пословицей прокомментировал победу своей подопечной на российском этапе Гран-при. Об этом он сказал журналистам.

"Гречневая каша сама себя хвалит. Так и напишите", - сказал Мишин.

Ученик Мишина Евгений Семененко в мужском одиночном катании занял шестое место.

"Женя Семененко показал результат, и один штрих его вступления неповторим. Он показал самую большую оценку за технику в первой разминке", - заявил тренер.

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