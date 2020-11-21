Овечкин: футболисты "Динамо" должны были побеждать "Спартак" в матче РПЛ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" должны были одержать победу в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги со "Спартаком" и обидно упустили три очка. Такое мнение журналистам высказал бывший игрок "Динамо", ныне выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин.

В субботу футболисты "Динамо" сыграли вничью в гостях со "Спартаком" со счетом 1:1 в матче 15-го тура чемпионата России. За пять минут до конца игры счет сравнял полузащитник "Спартака" Роман Зобнин. Перед встречей Овечкин дал прогноз, что "Динамо" победит со счетом 3:1.

"Игра понравилась, а по результату - должны были выигрывать [динамовцы]. Обидно, что упустили победу, но ничего не сделаешь, - сказал Овечкин. - Конечно ["Динамо" поборется за чемпионство], все будет шикарно".

На вопрос, сыграет ли он однажды за футбольное "Динамо", Овечкин ответил: "Все будет нормально, подготовимся".

"Спартак" по итогам первого тура занимает третье место таблицы, набрав 29 очков в 15 матчах, следом с 27 очками идет "Динамо". В следующем туре красно-белые встретятся 29 ноября дома с "Ротором", бело-голубые днем ранее сыграют на выезде с "Ростовом".