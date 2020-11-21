Шварц отметил интенсивную игру футболистов "Динамо" в матче со "Спартаком"

ТАСС, 21 ноября. Игра футболистов "Динамо" в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со "Спартаком" была интенсивной. Такое мнение главный тренер бело-голубых Сандро Шварц высказал в эфире телеканала "Матч премьер".

"Динамо" и "Спартак" сыграли вничью со счетом 1:1.

"Наша команда сыграла очень интенсивно, были голевые моменты. К сожалению, пропустили незадолго до конца игры, но были отрезки, когда команда хорошо проявляла себя. Мы очень хорошо всю игру защищались, у нас были хорошие переходы от обороны к атаке", - сказал Шварц.

В следующем туре "Динамо" 28 ноября сыграет на выезде с "Ростовом".