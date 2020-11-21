Российские скалолазы выиграли четыре медали в стартовый день ЧЕ и обновили мировой рекорд

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сборная России по скалолазанию завоевала четыре медали - золотую, две серебряные и бронзовую - в первый соревновательный день чемпионата Европы. Соревнования проходят в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

В первый день спортсмены соревновались в скорости. У женщин весь пьедестал почета заняли российские спортсменки. Первой стала Екатерина Баращук, серебряная медаль на счету Елизаветы Ивановой, бронзу завоевала Юлия Каплина.

Каплина в десятый раз обновила мировой рекорд в скорости, преодолев 15-метровую трассу за 6,964 секунды.

У мужчин серебряную награду завоевал россиянин Лев Рудацкий, уступивший в финале украинцу Даниилу Болдыреву. Бронзовая медаль у поляка Марцина Дженьского.

В воскресенье пройдут соревнования в дисциплине "боулдеринг".