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Футбол в Италии

"Аталанта" сыграла вничью со "Специей" в матче чемпионата Италии. Миранчук вышел на замену

Встреча завершилась со счетом 0:0
Полузащитник "Аталанты" Марио Пашалич и вратарь "Специи" Иван Проведель EPA-EFE/PASQUALE BOVE
Описание
Полузащитник "Аталанты" Марио Пашалич и вратарь "Специи" Иван Проведель
© EPA-EFE/PASQUALE BOVE

ТАСС, 21 ноября. "Аталанта" на выезде сыграла вничью со "Специей" в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:0.

На 57-й минуте защитник "Аталанты" Робин Госенс забил гол, но он был отменен из-за офсайда с помощью системы видеоассистента рефери. Футболист сборной России Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 84-й минуте.

"Аталанта" не проигрывает в чемпионате на протяжении трех матчей (2 ничьи, 1 победа) и занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. "Специя" с девятью очками в активе располагается на 12-м месте.

"Аталанта" в следующем туре 28 ноября примет "Верону". "Специя" днем позднее на выезде встретится с "Кальяри".

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