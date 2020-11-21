"Аталанта" сыграла вничью со "Специей" в матче чемпионата Италии. Миранчук вышел на замену

ТАСС, 21 ноября. "Аталанта" на выезде сыграла вничью со "Специей" в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:0.

На 57-й минуте защитник "Аталанты" Робин Госенс забил гол, но он был отменен из-за офсайда с помощью системы видеоассистента рефери. Футболист сборной России Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 84-й минуте.

"Аталанта" не проигрывает в чемпионате на протяжении трех матчей (2 ничьи, 1 победа) и занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. "Специя" с девятью очками в активе располагается на 12-м месте.

"Аталанта" в следующем туре 28 ноября примет "Верону". "Специя" днем позднее на выезде встретится с "Кальяри".