Агапитов объяснил, почему переизбрался на пост главы ФТАР с огромным отрывом от соперников

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российское тяжелоатлетическое сообщество целиком поддерживает курс, которым следует Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) последние четыре года, о чем свидетельствуют и результаты последних выборов. Такое мнение ТАСС высказал Максим Агапитов, который был переизбран в субботу на пост президента ФТАР.

"Я думаю, что люди, которые были погружены все эти четыре года в проблемы, имевшиеся у нас, и которые прошли весь этот путь вместе с федерацией, увидели созидательную работу, и каждый сегодня на выборах сделал свой выбор. Они оценили свой вклад и то направление, в котором двигается исполком", - так объяснил Агапитов свое большое преимущество, с которым победил на выборах.

"Сформирован новый имидж Федерации тяжелой атлетики России. Благодаря произошедшим изменениям ФТАР приобрела силу, она имеет положительные отзывы в свой адрес со стороны исполкома международной федерации и лидеров национальных федераций. Министерство спорта России, Олимпийский комитет России, Всероссийская ассоциация летних олимпийских видов спорта также поддерживали наши начинания, помогали нам в борьбе с допингом", - продолжил собеседник ТАСС.

Агапитов отметил, что в следующие четыре года на посту президента он намерен продолжить реформирование отечественной тяжелой атлетики. "У нас выстроена хорошая платформа для дальнейшего строительства здания. После глобальных катаклизмов, постигших всю тяжелую атлетику, мы сейчас начинаем работу с нулевого цикла, но ни в коем случае не с нуля, как было четырьмя годами ранее. У отечественной тяжелой атлетики гигантская история, в которой были золотые и тяжелые времена, победы и поражения", - продолжил собеседник ТАСС.

"Я бы сказал, что здание нашей тяжелой атлетики несколько лет тому назад очень серьезно пошатнулось, а, может быть, и вовсе рухнуло, не устояв перед допинговыми шквалами. Сейчас я хочу, чтобы мы вместе построили новое здание, которое бы никакие шквалы и скандалы не смогли бы в будущем превратить в руины", - заключил Агапитов.