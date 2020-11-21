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Летние олимпийские виды спорта

Башаев: выход двух россиян в финал ЧЕ по дзюдо является примером повторения истории

В решающем поединке Башаев победил соотечественника Инала Тасоева

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Появление в финале чемпионата Европы по дзюдо свыше 100 кг двух россиян означает, что история повторяется. Такое мнение журналистам высказал победитель турнира Тамерлан Башаев.

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Башаев в финале победил соотечественника Инала Тасоева.

"Мы самые сильные во всех весах в мире, просто не каждый день это доказать можем. История обречена на повторение, у нас было два хороших тяжа - Александр Михайлин и Тамерлан Тменов. Десятилетие прошло, теперь у нас тоже два хороших тяжа, это норма жизни", - сказал Башаев.

Башаев высказался по поводу того, насколько сложно было бороться с соотечественником. "С этим надо жить, от этого нельзя отвернуться, сказать "нет, я не думал об этом". Мы каждый день вместе тренируемся, знаем друг друга, живем в соседних номерах. Такие вещи приходится преодолевать", - отметил он.

"Чувствую ли себя лидером? Не чувствую, каждый день появляются все новые и новые соперники, готовые оказать тебе сопротивление. Есть только сегодня. Проведи завтра еще один чемпионат Европы, и я могу его не выиграть", - добавил он.

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