Башаев: выход двух россиян в финал ЧЕ по дзюдо является примером повторения истории

Башаев в финале победил соотечественника Инала Тасоева.

"Мы самые сильные во всех весах в мире, просто не каждый день это доказать можем. История обречена на повторение, у нас было два хороших тяжа - Александр Михайлин и Тамерлан Тменов. Десятилетие прошло, теперь у нас тоже два хороших тяжа, это норма жизни", - сказал Башаев.

Башаев высказался по поводу того, насколько сложно было бороться с соотечественником. "С этим надо жить, от этого нельзя отвернуться, сказать "нет, я не думал об этом". Мы каждый день вместе тренируемся, знаем друг друга, живем в соседних номерах. Такие вещи приходится преодолевать", - отметил он.

"Чувствую ли себя лидером? Не чувствую, каждый день появляются все новые и новые соперники, готовые оказать тебе сопротивление. Есть только сегодня. Проведи завтра еще один чемпионат Европы, и я могу его не выиграть", - добавил он.