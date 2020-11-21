Президент Федерации баскетбола Сирии: команда стала играть лучше после сборов в Казани

КАЗАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Сборная Сирии после месячных сборов в Казани значительно повысила свой уровень подготовки в преддверии матчей отборочного турнира Кубка Азии 2021 года по баскетболу. Такое мнение высказал журналистам в субботу президент Федерации баскетбола Сирии Ала Юхаджи.

Сборная Сирии с конца октября проводит учебно-тренировочный сбор на базе Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма в Татарстане. В Казани сирийцы готовятся к ноябрьским матчам квалификации Кубка Азии - 2021. Их соперниками по отборочной группе E являются команды Катара, Ирана и Саудовской Аравии. Матчи пройдут в столице Катара Дохе.

"Наша команда стала намного лучше технически и физически. Мы стали лучше, потому что уже почти месяц здесь [находимся] на сборах, готовимся к Кубку Азии", - сказал Юхаджи.

Он отметил, что во время визита в Казань Олимпийский комитет Сирии подписал с Олимпийским советом Республики Татарстан меморандум о сотрудничестве. В дальнейшем Сирия намерена проводить в российском регионе сборы своих команд по другим видам спорта. Подписанный меморандум также подразумевает получение сирийской стороной навыков проведения спортивных мероприятий, а также повышение квалификации сирийских тренеров.