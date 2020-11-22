Зобнин снова огорчил "Динамо". "Спартак" ушел от поражения в столичном дерби

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московские "Динамо" и "Спартак" сыграли вничью в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на "Открытие-Арене" завершилась со счетом 1:1. Игра была посвящена дню рождения Константина Бескова - 18 ноября тренеру исполнилось бы 100 лет. Бесков выступал за "Динамо" (1941-1954), с которым дважды выиграл чемпионат СССР (1945, 1949) и стал обладателем кубка страны (1953). Под руководством Бескова сборная СССР в 1964 году дошла до финала чемпионата Европы, "Динамо" выиграло Кубок СССР (1967, 1970) и Кубок России (1995), добралось до финала Кубка обладателей кубков (1972), "Спартак" дважды победил в чемпионате СССР (1979, 1987).

Мероприятия в память о Бескове проходили на протяжении всей недели. 14 ноября болельщики "Динамо" и "Спартака" провели товарищеский матч, а 17 ноября при поддержке общества "Динамо" состоялась презентация книги автора Михаила Щеглова о великом футболисте и тренере. На мероприятие были приглашены бывшие футболисты "Динамо" и "Спартака", выступавшие под руководством Бескова, а также генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов. Игроки обеих команд вышли на матч в специальных футболках, посвященных Бескову. Болельщики "Спартака" посвятили Бескову баннер с его портретом и цитатой: "Спартак" прекрасен не потому, что он нам нравится, а потому, что велик сам по себе. А оттого прекрасна и жизнь, прожитая в "Спартаке" и во имя футбола". Также фанаты красно-белых посвятили баннер своему капитану Георгию Джикии, которому 21 ноября исполнилось 27 лет. Из-за ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции встречу посетили только 4 953 человека. Противостояние немецких тренеров Впервые за долгие годы перед принципиальным матчем между "Спартаком" и "Динамо" в середине сезона обе команды находились в верхней части турнирной таблицы. "Спартак" шел третьим, "Динамо" - четвертым. Однозначного фаворита перед игрой не было, однако обладатель Кубка Стэнли, воспитанник хоккейного "Динамо" Александр Овечкин в общении с журналистами предсказывал победу бело-голубых со счетом 3:1. Важность матча, заходя на стадион, подчеркнул и председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун. "84 года уже - это основное дерби", - сказал он. Интриги встрече добавлял и тот факт, что впервые в истории чемпионатов России между собой сошлись команды, возглавляемые немецкими тренерами. Фанатский сектор бело-голубых обыграл тему этого противостояния баннером "Бело-голубая династия" на немецком языке. Динамовцы под руководством Сандро Шварца взяли максимальные девять очков в трех предыдущих матчах. "Спартак" же, который возглавляет Доменико Тедеско, не смог выиграть две встречи перед паузой - поражение от "Ростова" (0:1) и ничья с "Уралом" (2:2).

Динамовцы из-за дисквалификации лишились Себастьяна Шиманьского и бывшего капитана "Спартака" Сергея Паршивлюка. В ворота бело-голубых вернулся капитан команды Антон Шунин, пропустивший встречу с "Локомотивом" и ноябрьские матчи сборной России из-за болезни. В опорной зоне действовал Роман Нойштедтер, а на позиции Шиманьского поочередно появлялись два других центральных полузащитника - Никола Моро и Даниил Фомин. Впервые в стартовом составе вышел правый защитник Гильермо Варела, заменивший Паршивлюка. В заявку "Спартака" из-за травмы не попал нападающий сборной России Александр Соболев. В запасе остался Зелимхан Бакаев, а с первых минут на поле вышел бывший нападающий "Динамо" Александр Кокорин. "Соболев прилетел в Рим. Рекомендации "Спартака" - оперативное лечение. Окончательное решение будет принято в понедельник после обследования в Италии. Скорее всего, будет операция", - сообщил после матча глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов. Зобнин украл победу у "Динамо" В первом тайме динамовцы больше владели преимуществом. Игра держала зрителей в напряжении, но до голевых моментов дело не доходило, лучшие шансы забить у обеих команд были под занавес первой половины встречи. Сначала Шунин переправил мяч в штангу после сильного удара Романа Зобнина с угла штрафной, в ответной атаке Моро мощно пробил метров с 25-ти, но мяч угодил в перекладину. В начале второго тайма инициатива перешла к спартаковцам, красно-белые в течение первых десяти минут сумели нанесли три дальних удара, с одним из которых Шунин справился с трудом. Еще один момент имел Зобнин, который не сумел переиграть вратаря "Динамо", выйдя один на один. Бело-голубые ответили двумя комбинациями, которые завершал защитник Дмитрий Скопинцев. Сначала он из пределов штрафной пробил в ближний угол, где находился вратарь "Спартака" Александр Максименко, а затем не сумел подсечь мяч над голкипером с близкого расстояния.

Но на 79-й минуте Скопинцев с третьей попытки благодаря сильному и точному дальнему удару все-таки открыл счет в матче. За пять минут до окончания основного времени с третьей попытки забил и Зобнин. Он обыграл троих динамовцев перед штрафной площадью, с первым ударом полузащитника справился Шунин, а после добивания мяч оказался в сетке. Именно Зобнин стал главным героем и прошлой встречи между этими командами, воспитанник "Динамо" в игре второго круга прошлого чемпионата забил мяч в ворота своей бывшей команды, а красно-белые одержали победу со счетом 2:0. Интересно, что за полминуты до гола около резервного арбитра появился опорный полузащитник "Динамо" Шарль Каборе. Но выйти на поле и укрепить опорную зону до пропущенного мяча он не успел. "Наша команда сыграла очень интенсивно, были голевые моменты. К сожалению, пропустили незадолго до конца игры, но были отрезки, когда команда хорошо проявляла себя. Мы очень хорошо всю игру защищались, у нас были хорошие переходы от обороны к атаке", - сказал Шварц поле матча. Шварц и Тедеско впервые сыграли вничью в личном тренерском противостоянии. До этого в немецкой бундеслиге команды этих тренеров встречались четыре раза. Тедеско возглавлял "Шальке", а Шварц - "Майнц". Команда нынешнего тренера "Спартака" одержала три победы при одном поражении. Ничья на руку ЦСКА В последние минуты бело-голубые могли вырвать победу, но Максименко справился с двумя опасными ударами гостей. "Динамо" потеряло первые очки при Шварце, но по-прежнему и забивает, и пропускает в каждой игре под руководством немецкого специалиста. "Спартак" же, возглавлявший турнирную таблицу три тура назад, не сумел выиграть в третьем матче подряд. Несмотря на это, Тедеско остался доволен результатом московского дерби. "Игра, как и счет, была ничейной, но мы пропустили первыми на 79-й минуте. Но счет в итоге неплохой", - отметил главный тренер "Спартака".

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Обе команды после ничьей по окончании первого круга останутся на своих позициях вне зависимости от исходов матчей с участием других команд. "Счет по игре, по-честному, могли выиграть. Игра в первом тайме понравилась. Что касается перспектив Шварца, то все зависит от "Динамо", - сказал член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин. Не сумел оторваться от преследователей в субботу "Зенит". Действующий чемпион на выезде сыграл вничью с "Ахматом" (2:2), дважды ведя в счете. Петербуржцы не побеждают в Грозном с 2015 года. Форвард петербуржцев Артем Дзюба во втором матче кряду после появившегося в сети резонансного видео с его участием вышел без капитанской повязки. Капитаном, как и в домашнем матче с "Краснодаром" (3:1), выступил Деян Ловрен. Хорватский защитник забил второй гол в ворота "Ахмата", первый мяч на счету Далера Кузяева. В составе хозяев дублем отметился Бернард Бериша, второй мяч он забил с пенальти, главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил 11-метровый удар после просмотра видеоповтора. "Зенит" сравнялся по очкам с ЦСКА (по 31) и возглавил таблицу, обойдя армейцев по дополнительным показателям. Однако красно-синие свой матч 15-го тура проведут в воскресенье. Команда Виктора Гончаренко на своем поле примет "Сочи" и в случае победы по итогам тура оторвется от трех ближайших преследователей. "Локомотив" и "Краснодар" прервали серии поражений Московский "Локомотив" на своем поле переиграл тульский "Арсенал" со счетом 1:0. Единственный мяч на 71-й минуте с пенальти забил Антон Миранчук. Восемью минутами ранее главный арбитр после просмотра видеоповтора отменил гол форварда столичного клуба Зе Луиша из-за игры рукой. Железнодорожники вырвали победу, играя в меньшинстве. В концовке первого тайма за две желтые карточки с поля был удален капитан команды Ведран Чорлука. "Локомотив" прервал серию из трех поражений подряд, клуб поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. "Арсенал" не может победить на протяжении четырех игр (3 поражения, 1 ничья) и располагается на 12-м месте, имея в активе 13 очков.

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