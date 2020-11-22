Медведев рассказал, за счет чего сумел обыграть Надаля в полуфинале Итогового турнира ATP

ТАСС, 22 ноября. Россиянин Даниил Медведев заявил, что ему удалось победить испанца Рафаэля Надаля в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) за счет увеличения скорости игры в конце второго сета. Комментарий Медведева приводит агентство AFP .

24-летний россиянин победил вторую ракетку мира со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Медведев впервые вышел победителем в противостоянии с испанцем, предыдущие три матча он проиграл.

"На протяжении всей встречи до счета 4:5 во втором сете, когда он подавал на матч, я чувствовал, что играю хорошо, но моей игре не хватало какой-то связи. Я понимал, что мне нужно атаковать больше, потому что сегодня он делал такие удары, которые замедляют игру. И на тай-брейке и в третьем сете все стало действительно лучше", - сказал Медведев.

За титул Медведев поспорит с австрийцем Домиником Тимом, который в полуфинале обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

"Замечательно, что нам с Домиником удалось обыграть двух величайших игроков в истории нашего спорта. Это великолепно для тенниса. Доминик ранее выиграл свой первый турнир Большого шлема (US Open), так что это будет нелегко, но я надеюсь, что буду играть хорошо и смогу доставить ему некоторые проблемы", - отметил Медведев.

Матч между Медведевым и Тимом состоится в воскресенье, начало - в 17:00 мск. Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всего побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году. Действующим победителем является грек Стефанос Циципас, в финале соревнований 2019 года он обыграл Тима.